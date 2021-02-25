Вашингтон, , 19:04 — REGNUM Вооруженные силы США проведут первые крупные испытания авиационного боевого лазера в 2024 году в рамках программы SHiELD. Об этом 25 февраля пишет News Break.

Проект SHiELD направлен на создание трех видов лазерных систем — для защиты, уничтожения и подсветки целей.

Отмечается, что главными плюсами программы являются неограниченный запас лазерных «боеприпасов» и низкая стоимость одного выстрела.

Компании Lockheed Martin, Northrop Grumman и Boeing примут участие в программе по разработке нового вооружения.

Планируется, что две лазерные системы будут готовы для тестовых испытаний уже летом 2021 года.

Ожидается, что в качестве носителя нового лазерного оружия будет использован самолёт Model 401. К такому выводу многие пришли после того, как увидели на снимках Model 401 необычный контейнер, размещенный снизу фюзеляжа в носовой части.

Как писало ИА REGNUM, ранее американские военные много раз испытывали лазерное оружие, а в мае 2020 года в первый раз использовали лазер для уничтожения беспилотника в Тихом океане.