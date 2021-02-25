Вологда, 25 февраля 2021, 18:56 — REGNUM В Вологодской области прививку от COVID-19 сделали 24 304 человека, из них более 3,5 тысяч получили оба компонента вакцины. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.
На Вологодчине вакцинацию от COVID-19 проводят 62 прививочных пункта. В лидерах по охвату прививками — Вологда и Череповец, Усть-Кубинский, Верховажский, Белозерский, Междуреченский и Тотемский районы.
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Как сообщало ИА REGNUM, в числе завершивших вакцинацию от коронавируса — губернатор региона Олег Кувшинников. Накануне он рассказал, что перенес прививку без осложнений.