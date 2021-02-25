Москва, 25 февраля, 2021, 18:54 — ИА Регнум. Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» в ходе осеннего конфликта в Карабахе не применялись, сообщает 25 февраля Минобороны РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский комплекс «Искандер-М»

Российские военные подчеркнули, что весь боезапас таких ракет по сей день продолжает находиться на складах Вооруженных сил Армении.

«По имеющимся у нас объективным и достоверным сведениям, подтвержденным в том числе системой объективного контроля, ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся», — отметили в российском военном ведомстве.

В Минобороны РФ отметили, что «с недоумением и удивлением» восприняли заявление премьер-министра Армении Пашиняна о том, что в Нагорном Карабахе вооруженными силами Армении были использованы ракеты комплексов «Искандер», которые при этом «не взорвались или взорвались лишь на 10%».

Российские военные полагают, что премьер-министра Армении ввели в заблуждение по вопросу использования комплексов «Искандер».