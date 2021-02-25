Кострома, 25 февраля, 2021, 18:58 — ИА Регнум. Предприниматель из Санкт-Петербурга обманул костромской парк развлечений «Джек и Чан» на 20 миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура региона.

Наталья Диева Аттракцион

По версии следствия, 32-летний гендиректор коммерческой организации заключил с частным детским парком договор на изготовление и монтаж декоративных элементов игрового оборудования. Получив от заказчика аванс в размере указанной суммы, подрядчик перестал выходить на связь.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре, предприниматель потратил средства на то, чтобы закрыть долги по бизнесу. Он погасил кредиты, выплатил зарплату своим сотрудникам, выплатил средства за аренду офисных помещений.

Ранее мужчина не был замечен в подобных махинациях и не имел проблем с законом. По уголовной статье «Мошенничество» в особо крупном размере бизнесмену грозит до 10 лет лишения свободы.