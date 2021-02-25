Минск, , 18:53 — REGNUM АО «Банк ГПБ» и дочерняя структура «Газпрома» в Белоруссии — ОАО «Белгазпромбанк» подписали соглашение о предоставлении белорусскому банку долгосрочной кредитной линии на 60 млн евро. Средства будут направлены на финансовую поддержку и развитие белорусского малого и среднего предпринимательства.

«Новая кредитная линия, полученная от одного из основных акционеров банка, расширяет возможности ОАО «Белгазпромбанк» по финансированию малого и среднего бизнеса и позволит оказывать ему кредитную поддержку на привлекательных условиях», — сказано в комментарии, опубликованном 25 февраля на сайте белорусского банка.

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«Белгазпромбанк» также отметил, что субъектам малого и среднего бизнеса «обеспечена широкая линейка кредитных продуктов, которая позволяет финансировать различные проекты, в том числе связанные с приобретением, созданием, расширением, реконструкцией, ремонтом основных фондов и объектов недвижимости, пополнением оборотного капитала». Индивидуальным предпринимателям, малым и средним предприятиям открыт доступ к финансовой поддержке банка в любой точке Белоруссии через разветвленную региональную сеть.

ОАО «Белгазпромбанк» был учреждён в 1990 году, контролируется Группой ПАО «Газпром». Банк занимает ведущие позиции в сфере кредитования частного сектора белорусской экономики — малого и среднего бизнеса, а также розничного кредитования. «Белгазпромбанк» является крупнейшим частным банком Белоруссии, по состоянию на 01.01.2021 он занимал 5-е место в белорусской банковской системе по размеру нормативного капитала. Нацбанк Белоруссии включил «Белгазпромбанк» в число системно значимых банков группы значимости I.

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Банк ГПБ («Газпромбанк») входит в тройку крупнейших банков России по всем основным показателям и занимает 3-е место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала. Наряду с ПАО «Газпром» он является одним из ключевых акционеров ОАО «Белгазпромбанк», доля каждого из которых в уставном фонде банка составляет 49,82%.

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