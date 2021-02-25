Манчестер, Великобритания, , 18:52 — REGNUM Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» рассматривает варианты приобретения защитника «Севильи» 22-летнего Жюля Кунде. Действующий контракт французского игрока рассчитан до лета 2024 г. Об этом 25 февраля сообщает Daily Mail.

Английский клуб продолжает следить за спортсменом, но пока не готов платить за игрока 80 млн евро, которые требуют севильцы.

Кстати, портал Transfermarkt оценивает Кунде в 50 млн евро.

В этом сезоне Кунде сыграл в 33 матчах, забил 3 мяча.