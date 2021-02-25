25 февраля 2021 | Время чтения 5 мин

Когда к детям относятся как к скотине, они это чувствуют. Когда им в школьной столовой «наложили» в тарелки гадость, они чувствуют себя униженными. Хватит смотреть на детей как на циферку в уравнении, с которым нужно отчитаться о производительности и положить (самое главное) денюшку в кармашек.

Дарья Юдкевич, , 20:15 — REGNUM Тема детских обедов вновь получила продолжение. Прокуратура РФ выяснила, что в 323 школах разных регионов России детей фактически кормили на обед горячими завтраками, и восстановила право школьников на горячее питание. И в тот же день из Иркутска поступила очередная иллюстрация этого самого горячего питания: дети в школе №66 массово отказались есть то, что им дали в тарелках. А дали им слипшиеся при варке пельмени, которые порезали ножом на куски и разложили по тарелкам.

Обед в школьной столовой Mos.ru

Последовало объяснение от руководителя МУП «Комбинат питания» Марины Черемных. По её словам, обед не удался из-за нового пельменного аппарата — его не успели отработать.

«При варке пробных малых порций пельмени получились вкусными. А при готовке большой порции слиплись в ком. Пельмени в тот день в школу привезли в виде полуфабрикатов, и сотрудники комбината питания готовили их перед обедом в школьном буфете. Времени на приготовление другой еды не было», — заявила Марина Черемных.

Такое объяснение человек, который хоть немного знаком со стандартными рекламациями, не может счесть удовлетворительным. Потому что в нем описан очевидный случай вины одной стороны. Когда исполнитель видит никуда не годный результат своей деятельности, он может никому не рассказывать о причинах, почему так получилось: его задача — принять меры, он обязан выдать качественный продукт, а выяснять, почему и что вдруг слиплось, должен после устранения происшествия. Дети, которые остались голодными (и, между прочим, униженными) из-за бурды, которую навалили им в тарелки, объяснениями сыты не будут. Вопросов много. И почему вдруг пельмени слиплись при варке, чего раньше не было — не потому ли, что они были разморожены? Точно ли их кинули в воду единичка к единичке, а неприятная метаморфоза случилась с ними в процессе готовки, а не заложили в воду сразу один размороженный ком? Почему в школьном буфете нет никакого запаса продуктов длительного хранения на случай непредвиденного происшествия? Почему школьников вообще кормят пельменями, этой пищей холостяка? На эти вопросы можно было бы найти ответ компетентным лицам, но есть во всей истории и другой план, более глубокий — тот, где лежит корень зла.

Пельмени — школьный обед в иркутской школе №66 20 февраля 2021 года Цитата из Facebook, страница депутата Алексея Распутина

Продемонстрированный подход «третий сорт — не брак» дорого обходится нашей стране, его надо искоренять если не поркой на перекрестках дорог, то решительными мерами в любом случае. Потому что негодный результат на голубом глазу пытаются выдать за то, что «прокатит». За то, что «пипл схавает» — будь то в прямом смысле или в переносном, подход ведь этот относится не только к еде. В данном примере с пельменями должно быть очевидным, что предприятие вообще не должно иметь ни прав, ни совести выложить подобное детям на тарелку. Человек не должен выдавать результат своего труда, когда он выглядит вот так, позоря и производителя, и т.н. потребителя. Еще во времена СССР народ подшучивал над принципом «сделай, чтобы отчитаться», когда качество работы не суть важно, важно показать, что ты что-то делал. Но когда речь идет о том, что гражданин России (особенно ребенок) собирается употребить внутрь, будто то продовольствие или лекарство, то лучше отложить шутки в сторону, ибо не смешно. Иркутский депутат Алексей Распутин, который и рассказал в своем фейсбуке об этом эпизоде в столовой, пишет, что жалоба эта далеко не единственная.

«Дети жалуются на невкусную еду, на боли в животе после посещения столовой, на разбавленное водой молоко. Рассказывают, что в тарелках можно обнаружить волосы, насекомых и тому подобное. Ребята видели, что остатки компота сливают в общую кастрюлю и вновь разливают по стаканам. Говорят о грубом и пренебрежительном отношении к ученикам со стороны персонала столовой», — пишет депутат.

Деревяшка в сдобе — школьный обед в иркутской школе №66 Цитата из Facebook, страница депутата Алексея Распутина

Собственно, о грубом и пренебрежительном отношении к ученикам говорят сами действия сотрудников столовой. Всегда хочется спросить: вы своим-то детям помои в тарелку наливаете? А насекомыми подкармливаете? Это же не в одной иркутской столовой, таких случаев полно по стран, и говорят о них регулярно, тут и разваренные в кашу макароны, и личинки в рисовой крупе для детсадовцев… То, что и российский президент неоднократно обращал внимание на необходимость качественной организации нахождения детей в воспитательных, образовательных, досуговых учреждениях, похоже, до исполнителей не доходит. Или у них свое представление о качестве — так надо это качество менять. Да, понятно, что на питание детей выделяется мало средств. Нет, никто не просит «деликатесов», как почему-то порой обвиняют родителей («всем-то вам фуа-гра подавай!»). Но даже простая еда обязана быть приготовлена качественно и не выглядеть так, как будто «ешьте-ешьте, всё равно свиньям скормим». Так почему так происходит? Видимо, потому, что не изжит подход к согражданам как к «расходному материалу», чему-то неодушевленному, от чего тебе ни тепло, ни холодно. А много ли у нас шансов изменить такое положение в «рыночных» условиях? И как заставить тех, кто кормит детей, относится к ним не как к скоту? К их еде — не как к корму для скота?

Волос в сгущенном молоке — школьный обед в иркутской школе №66 24 февраля 2021 года Цитата из Facebook, страница депутата Алексея Распутина

Есть ведь одно очень важное измерение, помимо физического здоровья: когда к детям относятся как к скотине, они это чувствуют. Когда им наложили (именно наложили, а не положили) в тарелки гадость, они чувствуют себя униженными, как почувствовал бы любой человек. Так, может, хватит смотреть на этих самых детей как на циферку в уравнении, с которым нужно отчитаться о производительности и положить — самое главное — денюшку в кармашек. Тогда, глядишь, и родители будут более активны экономически, зная, что дети в надежных и заботливых руках государства. И сами дети это будут чувствовать. И протесты с прочими деструктивными занятиями им станут куда менее неинтересны. И даже не только детям.