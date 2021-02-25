Красногорск, , 18:49 — REGNUM К 2023 году городском округе Серпухов Подмосковья планируется построить новую поликлинику. Об этом 25 февраля сообщили в министерстве строительного комплекса Московской области.

На данный момент уже определен участок под строительство объекта. Мощность медицинского учреждения будет составлять 700 посещений в смену. Поликлиника будет расположена на территории микрорайона Ивановские дворики, отметил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

«Земельный участок сформирован. Оформлен договор безвозмездного пользования под размещение объекта», — подчеркнул Локтев.

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