Кейптаун, , 18:45 — REGNUM Правительство ЮАР собирается вакцинировать две трети от 59 миллионного населения страны к концу 2021-го года. Об этом стало известно после собрания Парламента ЮАР 24 февраля, сообщает Le Monde.

Южно-Африканская экономика сильно пострадала от распространения коронавирусной инфекции. «В этом году мы столкнулись с исключительно трудной ситуацией, — признал министр финансов ЮАР Тито Мбовени. — С одной стороны, бушует пандемия, … с другой — слабая экономика с массовой безработицей». Безработица в стране достигла рекордных показателей: на конец 2020 года в ЮАР насчитывается около 7,2 млн безработных (32,5 процента от трудоспособного населения). Без работы в основном остались молодые люди до 34 лет.

Правительство надеется, что массовая вакцинация поможет стимулировать рост экономики до 3,3% в этом году, после резкого сокращения на 7,2% в 2020 году. В связи с этим правительство считает вакцинацию населения приоритетной задачей. Мбовени заявил, что на программу вакцинации будет потрачено около €568 миллионов.