Киев, , 18:45 — REGNUM На Украине силовики экстренно закрыли уголовное производство в деле, по которому ранее суд решил заблокировать доступ к более чем 400 интернет-ресурсам.

Об этом сегодня, 25 февраля, сообщают центральные СМИ.

Как сообщается, прокуратурой принято решение о закрытии указанного уголовного производства и об отмене ареста на имущественные права интеллектуальной собственности. Более того, инициировано проведение служебного расследования в связи с действиями должностных лиц полиции при расследовании этого производства.

Также ситуацию прокомментировал заместитель главы МВД Антон Геращенко, который сообщил, что истцом в этом деле является некий гражданин, которому, мол, «очень не нравилось то, что о нем писали на различных интернет-сайтах в разное время, называя его мошенником и проходимцем, а также другими неприятными эпитетами».

По данным силовика, гражданин сначала обратился в полицию с жалобой на якобы совершенные против него мошеннические действия, а потом — в Голосеевский районный суд с требованием наложить арест на сотни интернет-сайтов, что и было сделано.

Геращенко отметил, что несмотря на судебный вердикт, никаких реальных действий, которые бы нанесли ущерб владельцам блокированным интернет-ресурсам нанесено не было.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, обратилась к интернет-провайдерам с требованием заблокировать пользователям доступ к 426 сайтам. Основанием послужило решение следственного судьи Голосеевского районного суда Киева.