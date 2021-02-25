Москва, , 18:43 — REGNUM Советский и российский художник-постановщик и художник-мультипликатор, заслуженный художник РСФСР Владимир Зуйков скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщили 25 февраля в пресс-службе киностудии «Союзмультфильм».

"К сожалению, одного из выдающихся мастеров отечественной анимации не стало. Глубоко соболезнуем друзьям, родным и коллегам Владимира Николаевича», — приводит сообщение студии агентство «Москва».

Причина смерти художника не называется. О дате прощания и похорон будет объявлено позднее.

Владимир Зуйков работал художником-постановщик на «Союзмультфильме» с 1967 года и принял участие в создании более 30 мультфильмов, в числе которых «Фильм, фильм, фильм», «Винни-Пух», «Икар и мудрецы», «Шкатулка с секретом» и другие.

Зуйков также много лет сотрудничал с книжными издательствами. проиллюстрировал десятки книг и научно-популярных журналов. С 2002 года преподавал воВГИКена кафедре режиссуры анимационного кино.