Краснодар, , 18:43 — REGNUM Футбольный клуб «Краснодар» взял в аренду у «Ростова» 27-летним голкипера Егора Бабурина. Соглашение рассчитано до конца мая. Об этом 25 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В настоящий момент все формальности урегулированы, говорится в сообщении клуба.

Бабурин ранее выступал за «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Рубин» (Казань), в составе «Ростова» в этом сезоне провел 4 матча.

В составе петербургского клуба стал чемпионом России в сезоне — 2014/15.

В его активе — 5 матчей за сборную России среди игроков не старше 21 года.

Кстати, основной вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов получил травму.