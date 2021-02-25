Нижний Новгород, , 18:40 — REGNUM Правительство Нижегородской области ввело ряд послаблений в требованиях, введенных на время действия режима повышенной готовности из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

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В частности, власти региона отменили требование, запрещающее детям и подросткам в возрасте младше 16 лет посещать торговые и торгово-развлекательные центры без родителей.

Еще одно послабление касается справок об отрицательном результате ПЦР-тестов на COVID-19, которые теперь необходимо получать только участникам спортивных соревнований общероссийского и международного значения.

Ранее такой документ должны были иметь все участники любых спортивных мероприятий, проходящих в Нижегородской области.

Также стало известно о том, что нижегородское правительство продлило до 14 марта 2021 года период, в течение которого беременные женщины и лица в возрасте от 65 лет и старше должны соблюдать режим самоизоляции.