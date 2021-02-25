Ош, Киргизия, , 18:38 — REGNUM В Киргизии остановили строительство двух инфекционных больниц, пишут киргизстанские СМИ со ссылкой на госагентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

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В ведомстве отмечают, что медицинские стационары в Оше и Нарыне не могут достроить из-за того, что Фонд социального партнерства по развитию регионов прекратил выделять деньги на эти цели.

Также стало известно о том, что вопрос финансирования по причине того, что сметная стоимость экспериментальных больниц не была определена, но оказалась значительно выше, чем предполагалось изначально.

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