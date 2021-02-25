Москва, 25 февраля 2021, 18:35 — REGNUM В Москве отключили электричество в торговом центре «Авиапарк», расположенном у станции метро «ЦСКА». Об этом 25 февраля сообщили на странице ТЦ «ВКонтакте».
"У нас временно не работает электричество, работаем над решением проблемы. Приносим извинения за неудобства», — написано на странице.
Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM очевидцы, в торговом комплексе включено резервное питание, посетители выходят на улицу.
«Авиапарк» является крупнейшим торговым центром Европы.