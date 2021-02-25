Красногорск, 25 февраля 2021, 18:37 — REGNUM В Московской области завершился ремонт 13 подстанций скорой медицинской помощи. Об этом 25 февраля сообщило министерства здравоохранения Подмосковья.
Общая стоимость выполненных работ составила свыше 136 миллионов рублей. Всего же в 2021 году в регионе планируется провести текущий ремонт в 81 медицинском учреждении, отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
«На сотрудников скорой помощи ложатся колоссальная нагрузка и ответственность. И наша задача — обеспечить для специалистов комфортные условия для работы и отдыха. Мы отремонтировали подстанции в Серпухове, Орехово-Зуевском, Балашихе, Волоколамском и других городских округах», — сказала Стригункова.
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