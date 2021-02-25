Красногорск, 25 февраля, 2021, 18:37 — ИА Регнум. В Московской области завершился ремонт 13 подстанций скорой медицинской помощи. Об этом 25 февраля сообщило министерства здравоохранения Подмосковья.

Mosreg.ru Машины скорой помощи

Общая стоимость выполненных работ составила свыше 136 миллионов рублей. Всего же в 2021 году в регионе планируется провести текущий ремонт в 81 медицинском учреждении, отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

«На сотрудников скорой помощи ложатся колоссальная нагрузка и ответственность. И наша задача — обеспечить для специалистов комфортные условия для работы и отдыха. Мы отремонтировали подстанции в Серпухове, Орехово-Зуевском, Балашихе, Волоколамском и других городских округах», — сказала Стригункова.