Тюмень, , 18:34 — REGNUM В Тюменской области задержаны двое подозреваемых в краже 11 пожарных кранов из подъездов многоэтажных домов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Во время патрулирования улиц Тюмени сотрудники постовой службы заметили двух подозрительных мужчин в состоянии алкогольного опьянения. Увидев полицейских, подозреваемые пытались сбежать. Однако им не удалось скрыться. У задержанных, 44-летнего безработного тюменца и его 38-летнего знакомого, обнаружились в пакете 11 пожарных кранов, снятых в подъездах жилых домов с целью сдачи на металлолом. Подозреваемые признались в хищении. Ущерб составил около 75 тыс. рублей.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 158 УК РФ («Кража»).