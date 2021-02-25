Киев, , 18:34 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает необходимость принять закон о местных референдумах.

Об этом он сказал во время заседании Совета развития громад и территорий в Киеве сегодня, 25 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению президента, такой шаг усилит влияние общин на деятельность местной власти и принятие ключевых решений именно на местах.

«Мы должны выйти на окончательную формулу правления на местном уровне — «общины решают, люди влияют и вместе с государством контролируют», — подчеркнул Зеленский.

По его мнению, окончательно реформа децентрализации на Украине еще не завершена, и в этом году власти должны решить несколько приоритетных задач — в частности, принять изменения в Конституцию Украины относительно отношений между центральными и местными органами власти.

«Эти изменения направлены на то, чтобы ряд вопросов на местах решали не чиновники из столицы, а непосредственно те люди, которые живут в том или ином регионе», — уточнил президент.

ИА REGNUM напоминает, что в конце январяВерховная рада приняла в целом закон"О народовластии через всеукраинский референдум», внесенный президентом. Предполагается, что первый всеукраинский референдум может пройти уже в этом году.