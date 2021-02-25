Донецк,
25 февраля 2021, 18:33 — REGNUM Новых военных преступлений украинской армии на востоке Украины Россия не допустит, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 25 февраля, комментируя высказывания
руководителя
российской
делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константина Гаврилова.
Как сообщалось ранее, Гаврилов заявил, что
Россия призывает
западных
партнеров предотвратить подготовку Киевом «возможной военной авантюры» в Донбассе. «Это и послужит прямым свидетельством их приверженности миру на Украине и стабилизации в сфере европейской безопасности», — добавил он.
Читайте также: Россия призвала ОБСЕ предотвратить подготовку Украиной «военной авантюры»
«Положение на границе ДНР и ЛНР с Украиной действительно очень сложное, тревожное. Украина явно готовится к оккупации этих заявивших о своей автономии республик. Западные партнёры Киева поддерживают его в этом. В своё время они провели на Украине государственный переворот, но ни в Крыму, ни в Донбассе задачи того госпереворота решены не были. Это и бесит украинских шовинистов и тех, кто их поддерживает.
ОБСЕ и её наблюдательная миссия на Украине тоже однозначно стоят на стороне Киева. Присутствие в миссии отдельных представителей России мало что меняет. Отчёты миссии выправлены так, чтобы скрыть подготовку к новой войне, попытаться возложить ответственность за неё на Луганск и Донецк. Лживыми являются и звучащие из штаб-квартиры ОБСЕ заявления о том, что Украина последовательно выполняет Минские соглашения — всё обстоит с точностью до наоборот!
Тем важнее заявление, сделанное руководителем российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности в Вене. Никаких подтверждений «намерения добиться мира на Украине» мы от западных стран, конечно, не получим, но предупреждение сделано. Новых военных преступлений украинской армии на востоке Украины Россия не допустит. Если Запад решит окончательно превратить Минские договоренности по урегулированию этого конфликта в «клочок бумаги» — это будет его выбор, но авантюристам в Киеве и натовских столицах стоит понять: другое решение по Донбассу точно будет принципиально иного для будущего Украины свойства», — отметил Михаил Демурин.