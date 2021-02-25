Донецк, , 18:33 — REGNUM Новых военных преступлений украинской армии на востоке Украины Россия не допустит, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 25 февраля, комментируя высказывания руководителя российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константина Гаврилова.

Как сообщалось ранее, Гаврилов заявил, что Россия призывает западных партнеров предотвратить подготовку Киевом «возможной военной авантюры» в Донбассе. «Это и послужит прямым свидетельством их приверженности миру на Украине и стабилизации в сфере европейской безопасности», — добавил он.

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« Положение на границе ДНР и ЛНР с Украиной действительно очень сложное, тревожное. Украина явно готовится к оккупации этих заявивших о своей автономии республик. Западные партнёры Киева поддерживают его в этом. В своё время они провели на Украине государственный переворот, но ни в Крыму, ни в Донбассе задачи того госпереворота решены не были. Это и бесит украинских шовинистов и тех, кто их поддерживает.

ОБСЕ и её наблюдательная миссия на Украине тоже однозначно стоят на стороне Киева. Присутствие в миссии отдельных представителей России мало что меняет. Отчёты миссии выправлены так, чтобы скрыть подготовку к новой войне, попытаться возложить ответственность за неё на Луганск и Донецк. Лживыми являются и звучащие из штаб-квартиры ОБСЕ заявления о том, что Украина последовательно выполняет Минские соглашения — всё обстоит с точностью до наоборот!