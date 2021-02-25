25 февраля 2021 | Время чтения 5 мин

Михаил Демурин, , 20:07 — REGNUM Призыв к странам — членам ОБСЕ предотвратить подготовку Киевом «возможной военной авантюры» в Донбассе, прозвучавший в Вене на заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности от руководителя делегации России, стал ещё одним подтверждением крайне тревожного характера сегодняшнего положения в этом регионе и на Украине в целом. Российский представитель прямо указал, что западные партнеры Киева не стремятся содействовать реальному прекращению конфликта, а «фактически дают Киеву зеленый свет на совершение военных преступлений на востоке Украины», подстрекают к насилию, тренируют украинскую армию и «накачивают» ее оружием и техникой. Россия призвала ОБСЕ предотвратить подготовку Киевом «военной авантюры» в Донбассе — Новости — Мир — Коммерсантъ (kommersant.ru).

ОБСЕ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Большинство стран ОБСЕ поддерживают эту линию кураторов Киева по линии НАТО и ЕС, и значительная часть ответственности за эту безответственную позицию лежит на Миссии ОБСЕ на Украине.

Как известно, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ была направлена на Украину в марте 2014 года в целях «снижения напряженности». Её мандат, и это надо подчеркнуть особо, предусматривает наблюдение за ситуацией в сфере безопасности на всей территории Украины. Он также требует от миссии «осуществлять мониторинг соблюдения прав человека и основных свобод, включая права лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, и оказывать поддержку их соблюдению», вести «мониторинг и поддержку осуществления (Украиной — прим. М.Д.) всех принятых в рамках ОБСЕ принципов и обязательств».

Осуществляет ли Украина эти обязательства и принципы? Нет, не осуществляет! Сделала ли, например, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине что-либо реальное в связи с волюнтаристским закрытием в этой стране трёх оппозиционных телеканалов? Не сделала. Выступала ли миссия с критикой законов о государственном языке и образовании, требовала ли их изменения? И этого мы не слышали. Формальный мониторинг внутриполитической ситуации на Украине, ситуации со свободой СМИ и положения национальных меньшинств в этой стране никак не препятствует её дрейфу к всё более тоталитарным методам и формам внутренней политики.

Сотрудники ОБСЕ OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine

Добавим, что одна из обязанностей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине — это быть беспристрастной. Смотрим её отчёт за 2020 год.

Это верх предвзятости, причём предвзятости в главном для сегодняшней Украины вопросе — вопросе о мирном урегулировании конфликта на востоке страны! В отчёте, например, указывается, что подавляющее большинство всевозможных нарушений в Донбассе происходит на территории Донецкой и Луганской народных республик, и что соблюдению перемирия мешает именно позиция местного ополчения, хотя всё обстоит с точностью до наоборот! Вооружения в нарушение имеющихся договоренностей накапливают именно Вооружённые силы Украины, причём наступательные вооружения! Обстрелы мирных населённых пунктов ведутся тоже именно с украинской территории.

Генеральная причина такого подхода миссии ОБСЕ понятна: такова установка НАТО и ЕС, выступающих после 1991 года в качестве основных заказчиков антироссийской политической позиции ОБСЕ. Наша страна обладает в ОБСЕ правом вето, но в силу правил ОБСЕ оно не может служить универсальным средством. Заручиться же преобладающей политической поддержкой своей позиции Россия в современной Европе просто не в состоянии.

Отражением этих реалий стало формирование и последующая деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. Присмотримся к её кадровому раскладу. Включая наблюдателей, руководство и административно-технический персонал, миссия насчитывает сегодня 1306 человек. Из них 456 человек — это «местные сотрудники», то есть граждане Украины. И пусть они не наблюдатели, а только их помощники и советники, но они полностью контролируют и знают изнутри то, что делает миссия. Все эти секретари, машинистки, офицеры безопасности, водители — глаза и уши СБУ. Выходцев с неподконтрольной правительству территории Украины в миссии ОБСЕ на Украине, естественно, нет.

Донбасс. 2017 © СВ ДНР

В миссии работает всего 39 наблюдателей из России. Сравним это число с числом наблюдателей из США: 61. Великобритании — 42. Польши — 32. Пройдём по списку наблюдателей из других стран — членов ОБСЕ и увидим, что союзников Киева и сторонников жесткого сценария присоединения Донбасса к Украине в нарушение Минских соглашений 2015 года среди них в разы больше, чем тех, кто работает на мирное урегулирование этого конфликта.

Обращает на себя внимание тот факт, что в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине работает много наблюдателей с Балкан. Большая часть из них — это обученные натовцами специалисты в области межэтнических отношений, хорошо понимающие славянскую психологию. Характерен пример наблюдателей из Боснии и Герцеговины: их 53. Между тем у этой страны нет достаточного количества финансовых средств для проведения самостоятельной внешней политики. Кто же спонсирует их работу на Украине? Понятно: натовцы! Схожим образом обстоит дело с представителями Северной Македонии (24 наблюдателя), Румынии (34) Молдавии (40).

Помимо 715 наблюдателей, в специальной миссии ОБСЕ на Украине присутствует ещё 134 «других международных сотрудника». Это расположенное в Киеве руководство миссии. Их национальная принадлежность на сайте миссии не раскрывается, но определить как её, так и ведомственную принадлежность указанных лиц, не сложно.

Донбасс. 2016 СВ ДНР © ИА Regnum

Итак, если называть вещи своими именами, то в её нынешнем виде Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине является «крышей» для работы в этой стране мощной западной агентурной сети. Миссия даёт возможность представителям штаб-квартир НАТО и ЕС, а также сотрудникам, представляющим конкретные ведомства отдельных западных стран, попадать в самые отдалённые уголки Украины. Там, пользуясь своими привилегиями, они решают любые задачи от определения представляющих наибольший интерес для Запада экономических активов до выработки привязанных к местности предложений по ассимиляции или выдавливанию русского населения. Делают они это, напомню, в том числе и за счёт одобренного нашей страной бюджета.

Свой особый интерес, однако, как я уже сказал, миссия концентрирует на Донбассе. Политическая задача — не допустить сохранения самобытности и тем более автономии этого региона — поставлена давно, сейчас территории ДНР и ЛНР натовцы, скорее всего, готовят к зачистке, которая должна последовать за успешной, как надеются в Киеве, военной операцией. Вот уж точно будет натовско-украинское «партнёрство с расширенными возможностями»!

Перед лицом этих обстоятельств рассчитывать на то, что ОБСЕ предотвратит попытку Киева силой подмять под себя Донбасс, не приходится. Это может сделать только Россия.