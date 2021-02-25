Брюссель, 25 февраля 2021, 18:31 — REGNUM К мирному урегулированию ситуации в Армении призвал всех участников политического противостояния официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано в опубликованном 25 февраля заявлении.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 24 февраля, армянский премьер-министр Никол Пашинян в интервью новостному сайту 1in. am заявил, комментируя слова экс-президента республики Сержа Саргсяна (недельной давности) о том, что Ереван во время войны в Нагорном Карабахе мог бы применить российские комплексы «Искандер» на четвертый день войны:
Это заявление спровоцировало новый виток политического кризиса в Армении. На улицы вышла оппозиция, у здания парламента республики оппозицией организован палаточный лагерь.
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