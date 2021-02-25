Бишкек, , 18:28 — REGNUM Киргизские власти заинтересованы в участии российских инвесторов в совместной реализации крупных бизнес-проектов на территории Киргизии. Об этом заявил президент Садыр Жапаров на встрече с представителями бизнес-кругов России, проходившей в Москве.

Читайте также: В Киргизии российскому инвестору предлагают откупиться от мародеров

Глава государства назвал приоритетными проекты в энергетике, горнорудной сфере, сельском хозяйстве, промышленном производстве и туризме.

При этом Жапаров пообещал предоставить значительные льготы и создать благоприятные условия для добропорядочных инвесторов, имеющих международное признание и устойчивую репутацию,

«В данном ключе хочу заверить вас в том, что Киргизия готова к тесному контакту по всем обозначенным вопросам», — подытожил он.

Читайте также: Названа главная помеха для бизнеса в Киргизии