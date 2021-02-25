Калифорния, , 18:35 — REGNUM Руководство компании Tesla приостанавливает производство электромобилей на заводе в Калифорнии несмотря на недавнее высказывание о том, что дефицит автокомпонентов на рынке не влияет на их бизнес. Об этом сообщает 25 февраля Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

Согласно источникам, сборочная линия на калифорнийском заводе Tesla, выпускающем седаны Model 3, приостановит конвейер до 7 марта.

Считается, что именно нехватка автокомпонентов заставила компанию остановить работу с 22 февраля до 7 марта. С другой стороны, прекращение работы можно было бы списать на технические неполадки, но для этого остановка слишком продолжительна. Также отмечается, что сотрудникам не будут оплачены все дни простоя.

В Tesla еще не прокомментировали данную ситуацию.

Напомним, совсем недавно основатель Tesla Илон Маск с уверенностью говорил, что компания способна увеличить объемы производства электромобилей как минимум на 50%. Однако простой в 14 дней может помешать достижению этих показателей. Крайне тяжело увеличивать объем, когда большинство конкурентов жалуются на дефицит компонентов. По этой причине специалисты не исключают, что и компания Tesla попала под влияние данного фактора.