США, 25 февраля, 2021, 18:35 — ИА Регнум. Руководство компании Tesla приостанавливает производство электромобилей на заводе в Калифорнии несмотря на недавнее высказывание о том, что дефицит автокомпонентов на рынке не влияет на их бизнес. Об этом сообщает 25 февраля Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

(сс) crash71100 Tesla Model S

Согласно источникам, сборочная линия на калифорнийском заводе Tesla, выпускающем седаны Model 3, приостановит конвейер до 7 марта.

Считается, что именно нехватка автокомпонентов заставила компанию остановить работу с 22 февраля до 7 марта. С другой стороны, прекращение работы можно было бы списать на технические неполадки, но для этого остановка слишком продолжительна. Также отмечается, что сотрудникам не будут оплачены все дни простоя.

В Tesla еще не прокомментировали данную ситуацию.

Напомним, совсем недавно основатель Tesla Илон Маск с уверенностью говорил, что компания способна увеличить объемы производства электромобилей как минимум на 50%. Однако простой в 14 дней может помешать достижению этих показателей. Крайне тяжело увеличивать объем, когда большинство конкурентов жалуются на дефицит компонентов. По этой причине специалисты не исключают, что и компания Tesla попала под влияние данного фактора.