Нижний Новгород, , 18:26 — REGNUM Учебный процесс полностью или частично приостановлен в 10,2% школ и детских садов Нижегородской области из-за введения в них карантина по коронавирусу или острым респираторным вирусным инфекциям. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

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В ведомстве отмечают, что на этой неделе заболеваемость респираторными инфекциями в области находится на уровне пороговых значений.

При этом наиболее высокий уровень заболеваемости как COVID-19, так и ОРВИ сохраняется преимущественно среди нижегородцев в возрасте старше 15 лет.

Также в Роспотребнадзоре отмечают, что вирусы гриппа в регионе с начала 2021 года не регистрировались.

Напомним, что по официальным данным, в Нижегородской области в рамках подготовки к новому эпидемиологическому сезону уже привито более 1,6 млн человек или 53,4% от численности населения региона.