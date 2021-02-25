Москва, , 18:25 — REGNUM Можно надеяться, что наказание за оскорбление ветеранов послужит стимулом для более активной защиты памяти о тех, кого давно уже нет с нами, но кто был костяком той когорты наших предков, которая обеспечила выживание страны в XX веке, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 25 февраля, комментируя высказывания вице-спикера Госдумы Ирины Яровой.

Как сообщалось ранее, Яровая заявила, что на рассмотрение профильного комитета Госдумы внесены поправки об ужесточении ответственности за оскорбление ветеранов. Нарушителям будет грозить до пяти лет лишения свободы и штраф до 5 млн рублей.

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« Это хорошо, что формальное оскорбление ветеранов теперь у нас, скорее всего, будет жёстко наказываться. Давно пора!

К сожалению, в России выросло не одно поколение, не чувствующее для себя ограничений в этом плане. Да и не только они — старшие тоже стали плодами политической установки власти на то, чтобы порочить наше советское прошлое, причём порочить, по сути дела, тотально. Исключением, и то не полным, является Победа советского народа в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов. Хотя и ей пытаются придать те или иные выгодные нынешним правителям «черты» и «объяснения», из которых то, что тогда победил некий абстрактный народ «вопреки антинародной коммунистической власти» — самое безобидное.

Отдельных ветеранов нужно, конечно, защитить. Но точно так же необходимо защитить от оскорблений руководителей Коммунистической партии и Советского государства, приведших советский народ к победе. Всё ещё беззащитны от оскорблений в современной литературе и на телевидении политработники Красной Армии, партийный актив, работавший в тылу. То же самое надо сказать о сотрудниках органов госбезопасности, о военной контрразведке СМЕРШ. И в их адрес у нас всё ещё слышится больше оскорблений, чем справедливых слов благодарности. Страна, как нам говорят, становится всё более православной, а учат её следовать большей частью примеру известного сына Ноя — Хама.