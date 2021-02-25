Киев, , 18:23 — REGNUM Народный депутат Верховной рады, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что санкции власти против его семьи и его соратников — это лишь попытка президента Зеленского спасти свой стремительно падающий рейтинг.

Об этом он заявил в эфире канала «Россия-24», фрагменты интервью приводит 25 февраля пресс-служба политической силы.

Медведчук констатировал — чтобы остаться у власти, «зеленая» команда готова на крайние меры, включая нарушения Конституции, действующего законодательства и даже узурпацию власти.

«Причина преступных, незаконных действий президента Зеленского и его окружения очевидна. Атака на независимые телеканалы, на оппозиционную партию и на оппозиционных политиков связана с одним — с попыткой спастись от наметившегося краха… Ведь последние месяцы наша партия уверенно лидирует во всех рейтингах. Об этом рассказывали оппозиционные телеканалы, раскрывали правду, показывали истинное лицо власти и недостатки, которые существуют в стране. А это власти очень не нравилось», — пояснил политик.

Кроме того, по мнению Медведчука, яростное наступление на оппозицию можно также объяснить желанием Зеленского заслужить доверие новой администрации в Вашингтоне, осуществляющей внешнее управление Украиной. Однако главная цель действующего президента — отвлечь внимание граждан от кризиса и нищеты, царящих в стране.

«Кризис в социально-экономической и политической сфере Украины привел к падению рейтинга власти в целом. Это и монобольшинство в парламенте, и личный авторитет господина Зеленского как президента… Для того чтобы спасти себя и свою команду, они решились на крайние меры, идут по пути узурпации власти, по пути установления диктатуры в нарушение Конституции и законов Украины», — заявил он.

По мнению парламентария, главная цель украинской власти сегодня — парализовать работу политической оппозиции, соответственно, путем введения санкций власть намеревалась усложнить для оппозиционеров ведение не столько предпринимательской, сколько политической деятельности. Однако, как заявил Медведчук, его партия не намерена покидать политический олимп страны.

«Безусловно, будет сложнее после введения санкций… Не могу сказать, что особая тяжесть ляжет на мои плечи, на плечи моей семьи. Хотя ограничений огромное количество, и эти ограничения неконституционны. Они противоречат и здравому смыслу, и действующему законодательству. Но самое страшное, что санкции можно обжаловать только в Верховном суде (что мы и будем делать), соответственно, эта история растянется на месяцы, годы. И все это время ограничения, наложенные во внесудебном порядке, будут действовать. Ограничения, которые введены, чтобы усложнить нашу деятельность в рамках партии, чтобы мы не смогли вести полноправную борьбу в интересах граждан», — отметил Медведчук.

В завершение политик выразил мнение, что репрессии и преследование политических оппонентов не помогут Зеленскому удержать власть.

«Массовые репрессии, которые начал господин Зеленский для сохранения своего имиджа и своих рейтингов, не возымеют ожидаемого им эффекта. Рейтинги власти падают, и он понимает, что наша партия как главная оппозиционная сила — это враг номер один для него и для его авторитета. Но мы продолжим борьбу. Мы будем делать все, чтобы раскрыть людям глаза на произвол, творимый властью во главе с Зеленским», — подчеркнул Виктор Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины под председательством президента Владимира Зеленского принял решение ввести санкции против ряда юридических и физических лиц, в числе которых лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. Согласно решению СНБО, санкции вводятся на три года и означают блокирование всего имущества лиц, на которых они наложены.