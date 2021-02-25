Кострома, , 18:53 — REGNUM С 26 февраля и в течение следующей недели жителей Костромской области ожидает резкое потепление и перепады температур. Об этом сообщает Костромской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Мокрый снег © Наталья Диева

В пятницу, 26 февраля в регионе прогнозируется облачная погода, снег, порывы ветра, метель и гололед. В областном центре — Костроме температура воздуха ночью достигнет отметки в минус 9 градусов, днём воздух прогреется до + 2 градусов.

В связи с погодными обстоятельствами МЧС просит горожан обходить стороной лёгкие конструкции, осторожно передвигаться по улицам, не превышать скорости, передвигаясь на автомобиле. Людям, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, рекомендуют не забывать принимать лекарства и по возможности отказаться от выхода на улицу.

Напомним, ране с 16 по 25 февраля на территорию региона «зашли» аномальные холода с отклонением от нормы на 10−13 градусов. В отдельных районах области температура воздуха ночью достигала минус 40 градусов.

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