Москва, , 18:21 — REGNUM Корвет «Стойкий» и танкер «Кола» заступили на антипиратскую вахту в акватории Аденского залива, сообщает 25 февраля пресс-служба Балтийского флота.

В данный момент «Стойкий» начал формирование конвоя для проводки через опасные районы.

«Стойкий» в назначенном районе приступил к формированию конвоя для его проводки из Аденского залива до входа в Красное море. На борту кораблей отряда находятся подразделения морской пехоты, которые подготовлены с учетом опыта действий по борьбе с пиратами», — указано в сообщении пресс-службы.

«Материальная часть и вооружение корвета функционируют в штатном режиме. Личный состав здоров и готов к выполнению поставленных задач», — информирует Балтфлот.

Как сообщало ИА REGNUM, отряд кораблей Балтфлота в составе корвета «Стойкий», среднего морского танкера «Кола» и морского буксира «Яков Гребельский» с декабря 2020 года совершает дальний поход.

Ранее, 15 и 16 февраля корвет «Стойкий» и танкер «Кола» приняли участие в российско-иранских военно-морских маневрах в Оманском заливе и северо-западной части Индийского океана.

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