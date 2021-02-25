Миасс, Челябинская область, , 18:20 — REGNUM В Миассе Челябинской области девочка погибла при пожаре в частном жилом доме. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Пожар произошёл рано утром 25 февраля. По данным Накануне.Ru, в доме жили женщина и трое её детей. Ночью хозяйка проснулась от запаха гари, увидела, что горит кухня, и вместе с 13-летней дочерью выбралась в окно, через другое окно дом покинул её 15-летний сын. Ещё одна дочь осталась внутри. Прибывшие на место пожарные не были своевременно проинформированы об этом. Они попытались спасти её, но было уже поздно.

«Было упущено драгоценное время. Ко всему прочему, верхний ярус кровати практически не оставил ребенку шансов», — пояснили журналистам в МЧС.

Двое детей женщины госпитализировали с ожогом верхних дыхательных путей. Их состояние удовлетворительное. Сама она отказалась от госпитализации. Причина пожара выясняется.