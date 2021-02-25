Москва, , 18:20 — REGNUM Через два месяца в Москве могут быть отменены некоторые ограничения, связанные с распространением коронавируса. Об этом 25 февраля сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

Он отметил, что такое будет возможно при сохранении тенденции на снижение заболеваемости.

«Надеюсь, что в ближайший месяц-два, если будет такой тренд, мы снимем эти ограничения», — заявил мэр.

Собянин также обратил внимание, что число пациентов, которым требуется госпитализация, «ещё достаточно приличное» — примерно 500−600 человек в день.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе власти Москве рассчитывают провести в офлайн-формате фестиваль «Русское поле».