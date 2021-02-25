Киев, , 18:12 — REGNUM Венгрия уже принимает закон об образовании на Украине в его нынешней форме, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью венгерскому изданию «HVG».

Интервью Кулебы цитируют 25 февраля украинские СМИ.

По словам дипломата, сейчас переговоры ведутся только о том, как можно воплотить нормы закона в жизнь таким образом, чтобы это соответствовало интересам венгерского меньшинства.

Кулеба напомнил, что Киев и Будапешт договорились создать рабочую группу по образованию, в которой эксперты компетентных министерств двух стран смогут продолжить диалог. Он также отдельно заявил, что в настоящий момент ничто не угрожает идентичности венгерского меньшинства в Закарпатье Украины и его правам на использование языка.

ИА REGNUM напоминает, что острый конфликт между Украиной и Венгрией начался несколько лет назад, при президентстве Петра Порошенко, когда Рада приняла новый закон об образовании, по сути лишающий права национальные меньшинства учиться на родном языке. Венгрия, протестуя против этого шага Киева, несколько лет блокировала мероприятия с участием Украины в НАТО и ЕС.