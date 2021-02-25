Мурманск, , 18:11 — REGNUM Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан дал оценку Мурманской области в ходе своего визита в столицу Заполярья, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

«Мурманская область, в принципе, неплохо прошла 2020 год. Конечно, есть ещё над чем работать. И, в первую очередь, необходимо решить вопросы с переработкой в море рыбной продукции теми организациями, которые ведут прибрежный промысел», — заявил Гуцан.

В настоящий момент рыбаки-прибрежники лишены права даже на первичную обработку улова на борту судов, что практически парализовало прибрежный промысел в Мурманской области. Напомним, законопроект, решающий эту проблему, прошел в Госдуме первое чтение.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках визита Александра Гуцана в Мурманск запланировано также проведение совещания по реализации в регионе национальных проектов.