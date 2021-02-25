Мурманск, 25 февраля 2021, 18:11 — REGNUM Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан дал оценку Мурманской области в ходе своего визита в столицу Заполярья, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.
В настоящий момент рыбаки-прибрежники лишены права даже на первичную обработку улова на борту судов, что практически парализовало прибрежный промысел в Мурманской области. Напомним, законопроект, решающий эту проблему, прошел в Госдуме первое чтение.
Как сообщало ИА REGNUM, в рамках визита Александра Гуцана в Мурманск запланировано также проведение совещания по реализации в регионе национальных проектов.