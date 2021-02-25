Пекин, , 18:09 — REGNUM Китайское Государственное управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами официально одобрило использование еще двух антикоронавирусных вакцин, сообщает 25 февраля пресс-служба ведомства.

Речь идет о вакцинах, разработанных компанией CanSino Biologics и Уханьским исследовательским институтом биопрепаратов.

По некоторым данным, эффективность вакцины CanSino специалисты оценивают в 65,28%, а эффективность препарата Уханьского института — в 72,51%.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2020 года в Китае была официально одобрена первая собственная вакцина от коронавируса, созданная в лабораториях компании Sinopharm.

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