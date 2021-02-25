Красногорск, , 18:10 — REGNUM Заявленная работодателями Подмосковья потребность в кадрах с начала 2021 года составила 22,2 тыс. вакансий. Об этом 25 февраля сообщило министерства социального развития Московской области.

Около 72% заявленных вакансий относятся к рабочим профессиям. При этом при помощи региональной службы занятости на работу устроились 11,1 тыс. жителей региона, отметила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

«В 2021 году в областную службу занятости населения было подано 32 тысячи заявлений о предоставлении государственных услуг в сфере занятости. Из них за содействием в поиске подходящей работы обратились 23,7 тысячи человек, за профессиональной ориентацией — более 5 тысяч человек», — заявила Фаевская.

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