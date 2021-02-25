Санкт-Петербург, , 18:50 — REGNUM Перенесенный коронавирус грозит части пациентов паническими атаками, нарушениями памяти и другими психолого-психиатрическими проблемами. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила медицинский психолог Центра реабилитации Госпиталя ветеранов войн (ГВВ) в Санкт-Петербурге Юлия Мохова.

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Она подчеркнула, что психологическая поддержка и помощь очень важна для реабилитации после COVID-19.

«Мне пришлось наблюдать это и в первую, и вторую волну. Эта инфекция имеет свои особенности, я бы сказала, психолого-психиатрические. К сожалению, иногда приходилось наблюдать и расстройства малого психиатрического регистра, панические атаки, например, и, безусловно, такие пациенты нуждаются в дальнейших реабилитационных, психологических коррекционных мероприятиях», — сообщила Мохова.

Она разделила бы эту работу на две базовых составляющих в зависимости от тяжести перенесенной болезни. Первая — это работа с эмоционально-волевой сферой, поведенческими изменениями, это может быть тревожность, агрессивность, плаксивость и прочее. Вторая — это работа с когнитивными нарушениями.

«Ковид влияет, к сожалению, и на когнитивные возможности человека, это интеллектуально — сфера, а именно, фактически каждый второй пациент из группы 35−50 лет жаловался мне на нарушения памяти. Это особая отличительная черта ковида, не очень хорошая, когда страдает память», — добавила Мохова.

Она полагает, что пока невозможно сказать, удастся ли вернуть пациентов в прежнее состояние на 100%, пока собрано недостаточно данных, так как слишком незначительное число людей прошло реабилитацию.

На базе ГВВ в программу психологической реабилитации включен метод биоакустической коррекции, который прежде всего борется с тревожным синдромом, паническими атаками, астено-депрессивным синдромом, лечит эмоциональные расстройства в результате перенесенной инфекции: тревогу, беспокойство, утомляемость, сниженную работоспособность и сниженный фон настроения.

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