Челябинск, , 18:04 — REGNUM В Челябинске охранник одного из магазинов избил человека, который замерзал и просил погреться. Об этом пишут СМИ.

Видео избиения размещено в интернете. Судя по записи, охранник схватил посетителя и дважды ударил, а затем отшвырнул в снег. О факте избиения также сообщил один из очевидцев.

При этом, как пишет 74.ru, в полиции подтвердили, что к магазину вызывали наряд стражей порядка. Однако данные об избиении ещё уточняются. Пока известно лишь то, что мужчина получил обморожение.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля в Челябинской области было аномально холодно. 30-градусный мороз сопровождался сильным ветром и метелью.