Париж, , 18:14 — REGNUM Во Франции ежегодная рождаемость упала впервые с 1975 года. Об этом на своем сайте сообщает Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (Insee).

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Эксперты института связывают падение рождаемости в 2020 году на 13% по сравнению с 2019 годом с пандемией SARS-CoV-2.

«Санитарный кризис и существенная неопределенность не позволили парам решиться на обзаведение потомством… и отложили их планы на то, чтобы стать родителями, на несколько месяцев», — считают эксперты.

Как сообщало ИА REGNUM, Комиссар по исполнению плана восстановления экономики Франции Франсуа Байру в интервью France Info заявил, что страна, как и после Второй мировой войны, нуждается в новом «плане Маршалла» для восстановления экономики после пандемии SARS-CoV-2.

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