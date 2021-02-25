Вашингтон, , 18:36 — REGNUM Число заявок на пособие по безработице в США снизилось до 730 тыс. на прошлой неделе, что удивило многих аналитиков, предсказывающих менее утешительные данные. Об этом сообщили 25 февраля в управлении Конгресса США по бюджету.

Исаак Сайес. Биржа труда. 1937

Число американцев, нуждающихся в пособии по безработице, уменьшилось на 111 тыс., по сравнению с зарегистрированными на позапрошлой неделе 861 тыс.

Наиболее заметный спад был замечен в Калифорнии и Огайо. В Техасе, где аномальные морозы привели к отключению электричества по всему штату, количество заявок также снизилось примерно на 7 тыс.

Несмотря на неожиданное снижение количества заявок на пособие по безработице, еще рано говорить о стабилизации рынка труда в США. За последние шесть месяцев еженедельное число заявлений не опускалось ниже 711 тыс.

Напомним, что до того, как коронавирус широко распространился в США, еженедельные запросы на пособие по безработице никогда не превышали 700 тыс., даже во времена Великой депрессии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в комитете Конгресса по бюджету заявили, что уровень трудоустройства не вернется в норму до 2024 года.