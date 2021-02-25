Вашингтон, , 17:59 — REGNUM Американская компания Pfizer и немецкая BioNTech поведут оценку безопасности и эффективности третьей дозы разработанной ими вакцины от коронавируса. Об этом говорится в распространённом 25 февраля пресс-релизе производителей.

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Как сообщается, третья доза вакцины будет введена участникам первой фазы испытаний в США, получившим по две дозы прививки более полугода назад. В испытаниях примут участие не менее 144 человек в возрастных группах от 18 до 55 и от 65 до 85 лет.

В рамках исследования производители намерены оценить эффективность третьей дозы вакцины против уже выявленных мутаций SARS-CoV-2 и потенциальных новых штаммов вируса.

Сообщается, что состояние пациентов будет оцениваться специалистами непосредственно при получении новой дозы вакцины, а затем спустя неделю, спустя месяц после прививки и далее регулярно на протяжении двух лет.