Тюмень, , 17:59 — REGNUM В Тюменском районе полицейские задержали многодетную мать, управлявшую иномаркой в нетрезвом состоянии. В салоне автомобиля находились шестеро детей, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Автомобиль «Опель» под управлением пьяной 42-летней женщины остановили сотрудники ГИБДД на 40-м километре автодороги Тюмень — Омск. Алкотестер выявил у гражданки 1,01 миллиграммjd алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Автомобиль был помещён на штрафстоянку, детей (матерью троих из них является автоледи) забрали приехавшие на пост ГИБДД родственники.

Как пояснила автомобилистка, она возила детей в кинотеатр Тюмени. Пока дети смотрели кино, она выпила водки. Выяснилось, что гражданка не впервые попадается пьяной за рулём и была ранее лишена прав управления автомобилем.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»).