Брянск, , 17:58 — REGNUM Двух пингвинов привели 25 февраля на выставку в Брянский художественный музей. Пингвины не были участниками экспозиции, они «рассматривали» картины как посетители, сообщает пресс-служба правительства региона.

В музей привели артистов Пингви-шоу «Ласта-Рика», которое проходит сейчас в Брянском цирке. По залам музея расхаживали Цаца и Люба — первая родилась в московском зоопарке, это уже довольно взрослая птица, второй около 10 лет, она из Южной Африки.

«Сейчас пингвинам, как и людям, очень нужны позитивные эмоции, поэтому мы решили провести свои дни в Брянске с пользой и с удовольствием», — рассказала дрессировщица птиц Наталья Майхровская.

24 февраля в Брянском художественном музее открылась выставка брянского живописца, члена Союза художников России Николая Енина.