Брянск, 25 февраля 2021, 17:58 — REGNUM Двух пингвинов привели 25 февраля на выставку в Брянский художественный музей. Пингвины не были участниками экспозиции, они «рассматривали» картины как посетители, сообщает пресс-служба правительства региона.
В музей привели артистов Пингви-шоу «Ласта-Рика», которое проходит сейчас в Брянском цирке. По залам музея расхаживали Цаца и Люба — первая родилась в московском зоопарке, это уже довольно взрослая птица, второй около 10 лет, она из Южной Африки.
24 февраля в Брянском художественном музее открылась выставка брянского живописца, члена Союза художников России Николая Енина.