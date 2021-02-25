Гриньян, , 17:56 — REGNUM Во французском городе Гриньян скончался швейцарский поэт, переводчик и литературный критик Филипп Жакоте. Об этом сообщает France Info.

Литератор, известный своими переводами с многочисленных иностранных языков, лауреат Гонкуровской премии, скончался утром 25 февраля в возрасте 95 лет. Причина смерти родственниками не уточняется.

Жакоте родился в 30 июня 1925 году в городе Модон в Швейцарии. Первый поэтический сборник «Сипуха» он опубликовал в 1953 году. Благодаря переводам Жакоте во Франции стали известны австрийский писатель Роберт Музиль, русский поэт Осип Мандельштам, итальянский поэт Джузеппе Унгаретти и многие стихи поэта Райнера Марии Рильке.