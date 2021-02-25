Чебоксары, , 17:55 — REGNUM В Чувашию поступило ещё несколько тысяч доз вакцины от COVID-19, которая распределяется по медицинским организациям. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы республики.

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На аптечную базу ГУП «Фармация» передано 4,1 тыс. доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник-V»). Она распределяется в пункты вакцинации — всего их в Чувашии более 40, они работают в 30 медицинских организациях.

В министерстве здравоохранения республики пока не обновляют данные о количестве привитых от COVID-19 и записавшихся на иммунизацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля чувашские власти заявляли, что всего в республику поступило свыше 27 тыс. доз вакцины. По последним данным (на 1 февраля), в республике прививку от коронавируса сделали более 4,3 тыс. жителей.