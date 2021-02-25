Киев, , 17:58 — REGNUM Привлечь США к переговорам по урегулированию в Донбассе в «нормандском формате» нужно в ближайшее время, иначе потом трудно будет вернуться к этой идее.

Об этом в интервью «Голосу Америки» (СМИ — иностранный агент) заявил вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Алексей Резников. Фрагменты интервью сегодня, 25 февраля, цитируют центральные украинские СМИ.

По мнению Резникова, право США принимать участие в переговорах по Донбассу подтверждается Будапештским меморандумом и тем, что страна является официальным членом ОБСЕ.

«Представители США могут быть абсолютно легитимно участниками и в «нормандском», и в «минском формате» — в качестве модераторов или координаторов», — считает представитель Киева.

Вместе с тем вице-премьер признал, что официальных переговоров на этот счет нет, во всяком случае — с его участием. Резников считает, что, если США не присоединятся к переговорам по Донбассу в ближайшее время, потом вернуться к этому будет трудно, а сам процесс урегулирования без участия Вашингтона ждет стагнация.

ИА REGNUM напоминает, что в середине февраля глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о том, что Соединенные Штаты могут и должны сыграть одну из ключевых ролей в урегулировании конфликта в Донбассе.

Вместе с тем, отвечая на вопрос о возможном присоединении США к переговорам по Донбассу, он отметил, что теоретически присоединение кого-то нового к этому формату возможно, но это должно быть решением всех четырех участников переговоров (Украина, Россия, Франция и Германия).