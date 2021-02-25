Красногорск, , 17:57 — REGNUM Свыше 246 тыс. жителей Подмосковья сделали прививку от COVID-19. Об этом 25 февраля сообщается на сайте правительства Московской области.

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В сообщении приведена позиция министерства здравоохранения региона, в котором вакцинацию считают единственным способом прекратить распространение инфекции. В ведомстве также напомнили, что процедура проводится бесплатно и на добровольной основе.

«Жителей Московской области принимают в пунктах вакцинации в поликлиниках, в мобильных фельдшерско-акушерских пунктах, а также в пунктах вакцинации в торговых центрах», — отметили в министерстве.

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