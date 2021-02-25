Санкт-Петербург, , 18:41 — REGNUM Мозговая деятельность человека часто бывает нарушена в результате перенесенной коронавирусной инфекции, в связи с чем пациентам может требоваться реабилитация. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил доктор медицинских наук Тарас Скоромец.

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«Практически все пациенты, которые перенесли коронавирус в средне-тяжелой или тяжелой форме, с пневмонией и дыхательной недостаточностью, в 100% получают астенический синдром. Это астения, когда вроде бы человек физически здоров, но у него не хватает духа, чтобы работать и выполнять свои повседневные обязанности», — сказал Скоромец.

Работа с этим синдромом включает и физическую, и психологическую реабилитацию. Это необходимо, чтобы устранить влияние вируса на мозговую деятельность человека. Последствия индивидуальны для каждого пациента, они зависят не только от тяжести перенесенной болезни, но и от образа жизни, который человек вёл до COVID-19.

«Коронавирусная инфекция — это не только пневмония, это поражение всех органов и систем, и головной мозг находится на втором месте после пневмонии. Просто она наиболее явно проявляется, с ней алгоритмы отработаны. А мы разбираем сейчас возможности реабилитации постковидных нарушений центральной нервной системы и периферической нервной системы. Это наиболее неразработанная пока методика реабилитационных мероприятий», — добавил Скоромец.

Напомним, Центр реабилитации Госпиталя ветеранов войн в Санкт-Петербурге развернул 251 койку для тех, кто тяжело переживает последствия коронавируса. Реабилитация может длиться несколько месяцев.

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