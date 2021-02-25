Москва, , 17:50 — REGNUM Граждане России, занятые в неформальном секторе, потеряют 10−20% дохода, но без дохода не останутся. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 февраля заявил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал данные мониторинга аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова, согласно которым в России в 2021 году может закрыться каждое десятое предприятие.

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«Малый бизнес понес самые серьезные потери в период коронавирусной атаки, — сказал Остапкович. — Он не имеет резервов для антикризисного маневра, как крупный. Судьба малого бизнеса зависит от двух главных факторов. Во-первых, от того, как поведет себя сам коронавирус и будет ли еще одна волна. Во-вторых, как поведет себя государство в плане помощи малому бизнесу. В структуре ВВП малый бизнес составляет примерно 22% ВВП — в других странах его доля доходит до 50−60%».

Остапкович согласился с оценкой аппарата бизнес-омбудсмена по поводу того, что может закрыться каждое десятое предприятие.

«Это цифра реальная. Но это не значит, что эта бизнес-единица исчезнет. Это значит, что, скорее всего, ее перекупят более активные и капиталоемкие предприятия. Это будет поглощение, а не банкротство. В результате поглощения работавшие там люди смогут сохранить работу, — добавил экономист. — Кроме того, у нас есть неформальный рынок, который сможет частично заместить эту занятость. Люди в неформальном секторе потеряют 10−20% дохода, но без дохода не останутся».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ в 2021 году ожидается вал банкротств предприятий малого и среднего бизнеса.

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