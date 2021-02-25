Москва, , 17:48 — REGNUM В настоящее время следует ждать некоторой паузы в росте международной торговли сжиженным природным газом (СПГ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 февраля заявил старший научный сотрудник института прикладных экономических исследований РАНХиГС Дмитрий Гордеев. Так он прокомментировал высказывание вице-премьера РФ Александра Новака, который сказал, что рынок СПГ к 2050 году может увеличиться более чем в два раза.

«Перспективы роста рынка СПГ в два раза к 2050 году вполне оправданы, — сказал Гордеев. — Если посмотреть на динамику, то за четыре года глобальный экспорт СПГ увеличился на 44%. В данный момент следует ожидать некоторой паузы в росте международной торговли СПГ, что вызвано несколькими факторами. Первый фактор заключается в глобальной рецессии экономики в результате последствий, вызванных коронавирусной инфекцией. Второй — высокая загрузка инфраструктуры, связанной с СПГ».

По словам Гордеева, как только глобальная экономика восстановится, а пропускная способность инфраструктуры будет увеличена, следует ожидать дальнейшего роста глобальной торговли СПГ.

«Развитые экономики стремятся максимально замещать уголь и нефть природным газом и возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ), однако их потенциал ограничен. Кроме того, особенности функционирования солнечной и ветряной электроэнергетики требуют существования значительных объемов резервных источников энергии, а пиковое потребление электроэнергии приходится на те периоды, когда электрогенерация с помощью солнечной или ветряной энергетики минимальна», — сказал Гордеев.

Как полагает эксперт, основной риск для рынка СПГ — прорывное развитие способов сохранения электроэнергии, что позволит значительно сократить потребность в резервных мощностях электрогенерации на природном газе.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, доцент кафедры экономики промышленности РЭУ имени Г. В. Плеханова Олег Каленов заявил, что мировой спрос на сжиженный газ будет расти в ближайшие годы.

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